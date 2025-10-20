' Liberami dal nulla' Bruce Springsteen | Non so se sia questione di coraggio
“ Non so se sia una questione di coraggio. È stato comunque interessante, quelli sono stati gli anni dove davvero io sono passato attraverso una grande transizione dal punto di vista della mia salute mentale e di vita ”. Lo ha dichiarato Bruce Springsteen, ospite della trasmissione ‘ Che Tempo Che Fa ‘, condotta da Fabio Fazio sul Nove, insieme a Jeremy Allen White in occasione dell’ uscita in sala del film ‘Springsteen: Liberami dal Nulla’ di Scott Cooper. “Ho anche inciso ‘ Nebraska ‘, che è uno dei miei album preferiti, non volevo fare un album musicale ‘normale’. Abbiamo scelto semplicemente qualche anno della mia carriera e della mia vita, perché volevamo dare più dramma e più musica al mio personaggio, cosa per me importantissima”, ha aggiunto il Boss. 🔗 Leggi su Lapresse.it
