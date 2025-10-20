Li hanno presi Pullman preso d’assalto chi sono i tre colpevoli

Nel day after dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, l’attenzione si è spostata sulle conseguenze giudiziarie: oggi, lunedì 20 ottobre, tre persone sono state fermate e portate in carcere, mentre la Procura di Rieti coordina una ricostruzione meticolosa dei fatti. In stazione e lungo i caselli interessati dai controlli, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio immagini e testimonianze per delineare tempi, spostamenti e responsabilità, con l’obiettivo di chiarire ogni passaggio di una serata finita nel peggiore dei modi. Le indagini, guidate dai pm reatini e coordinate dal procuratore Paolo Auriemma, procedono con l’ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it