Li hanno presi Pullman preso d’assalto chi sono i tre colpevoli

Caffeinamagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel day after dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, l’attenzione si è spostata sulle conseguenze giudiziarie: oggi, lunedì 20 ottobre, tre persone sono state fermate e portate in carcere, mentre la Procura di Rieti coordina una ricostruzione meticolosa dei fatti. In stazione e lungo i caselli interessati dai controlli, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio immagini e testimonianze per delineare tempi, spostamenti e responsabilità, con l’obiettivo di chiarire ogni passaggio di una serata finita nel peggiore dei modi. Le indagini, guidate dai pm reatini e coordinate dal procuratore Paolo Auriemma, procedono con l’ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

hanno presi pullman presoChi c'è dietro le sassate al pullman che hanno ucciso l'autista Raffaele Marianella - Intanto sono diventate 12 le persone identificate e portate in questura: tra lo ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Presi Pullman Preso