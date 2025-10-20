L’ex compagna di Vittorio Sgarbi lancia l’allarme | Non è vero che sta guarendo | bisogna far subito qualcosa per salvarlo

Barbara Hary, mamma di Evelina Sgarbi, dice di essere molto preoccupata per lui, che negli ultimi mesi è apparso visibilmente provato: «Sembra uno spettro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l8217ex compagna vittorio sgarbiVittorio Sgarbi può essere salvato "solo dalla sorella Elisabetta", l'allarme lanciato da Barbara Hary - Barbara Hary teme per la salute di Vittorio Sgarbi e chiede l’intervento della sorella Elisabetta per portarlo via da Roma e curarlo ... Scrive virgilio.it

l8217ex compagna vittorio sgarbi«Sgarbi non è vero che sta guarendo», l'ex compagna Barbara Hary: bisogna salvarlo, è uno spettro - Barbara Hary, la mamma di Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi lancia un nuovo allarme. Come scrive msn.com

l8217ex compagna vittorio sgarbiVittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle risponde alle accuse di Evelina a Dentro la Notizia: "Io megera? Basta calunnie" - "Non sono la subdola approfittatrice che vuole negare la spartizione di un bottino peraltro inesistente", afferma la fidanzata dell'ex sottosegretario ... Lo riporta affaritaliani.it

