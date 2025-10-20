«Non capisco come un simile sostenitore del terrorismo possa circolare liberamente in Italia». Sono queste le parole dell'ex ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, che commenta le parole del giordano al centro della nostra inchiesta, Mohammad Hannoun, che non ha mai nascosto la sua simpatia per Hamas. Hannoun ha detto dalla manifestazione di Milano che è giusto uccidere chiunque collabori con Israele. Ora i politici del centrodestra ne chiedono l'espulsione, la sinistra tace. «Non capisco come un simile sostenitore del terrorismo possa circolare liberamente in Italia e le autorità non lo mettano al bando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ex ambasciatore israeliano su Hannoun: “Perché un sostenitore di Hamas è ancora libero?”