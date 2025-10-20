Per la terza volta dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli alleati europei dell'Ucraina si trovano di fronte alla sfida di dover evitare una pace imposta dal presidente americano a Volodymyr Zelensky, che ricompenserebbe Vladimir Putin per la sua guerra di aggressione. La telefonata di Trump con il leader russo giovedì 16 ottobre e il suo incontro con il presidente ucraino a Washington il giorno successivo hanno prodotto l'esito peggiore per l'Ucraina. Nessun annuncio sulla fornitura dei missili Tomahawk, come sperato da Zelensky alla vigilia. Nessuna promessa di forniture aggiuntive di missili e sistemi Patriot per proteggere le infrastrutture e i civili ucraini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Europa teme il “deal” di Trump con Putin su Kyiv