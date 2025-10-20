Brutte notizie per Vladimir Putin. In una Russia alle prese con un’economia sempre più friabile. L’Europa ha sganciato un altro siluro contro Mosca, preparando il terreno a un addio in modo definitivo al gas russo. Il Consiglio Ue, infatti, ha raggiunto un accordo sulla sua posizione negoziale per un regolamento che introdurrà un divieto, giuridicamente vincolante, e graduale sulle importazioni di gas naturale dalla Russia, sia tramite gasdotto che in forma liquefatta (il cosiddetto Gnl). La mossa, elemento centrale del piano RepowerEu, mira a porre fine alla dipendenza energetica da Mosca, dopo la strumentalizzazione delle forniture e le ripetute interruzioni che hanno scosso il mercato europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa stavolta non russa. Addio al gas del Cremlino