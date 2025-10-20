L’Europa stavolta non russa Addio al gas del Cremlino
Brutte notizie per Vladimir Putin. In una Russia alle prese con un’economia sempre più friabile. L’Europa ha sganciato un altro siluro contro Mosca, preparando il terreno a un addio in modo definitivo al gas russo. Il Consiglio Ue, infatti, ha raggiunto un accordo sulla sua posizione negoziale per un regolamento che introdurrà un divieto, giuridicamente vincolante, e graduale sulle importazioni di gas naturale dalla Russia, sia tramite gasdotto che in forma liquefatta (il cosiddetto Gnl). La mossa, elemento centrale del piano RepowerEu, mira a porre fine alla dipendenza energetica da Mosca, dopo la strumentalizzazione delle forniture e le ripetute interruzioni che hanno scosso il mercato europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net
