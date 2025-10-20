L’Europa chiude il rubinetto del gas russo Ma l’unità del blocco resta fragile

Dopo mesi di negoziati, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la tabella di marcia proposta dalla Commissione per interrompere definitivamente le importazioni di gas russo entro il 2027. Si tratta di un passaggio storico nel percorso verso l’indipendenza energetica europea, avviato con il piano RePowerEU subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Il via libera è arrivato con due soli voti contrari, quelli di Ungheria e Slovacchia, i Paesi che più dipendono dalle forniture di Mosca e che continuano a mantenere un rapporto politico privilegiato con il Cremlino. Il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, ha salutato la decisione come “ un passo decisivo verso la sicurezza e la sovranità energetica dell’Europa ”, ricordando che la mossa “ non è solo economica, ma anche etica e strategica ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Europa chiude il rubinetto del gas russo. Ma l’unità del blocco resta fragile

