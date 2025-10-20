Lettera aperta | quando la Sanità dimentica l’umanitàE non solo!

Spettabile Redazione di LeccePrima,scrivo questa lettera per raccontare ciò che io e la mia famiglia abbiamo vissuto non molto tempo fa all’interno di un reparto di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo faccio con il cuore pesante e le mani tremanti, non per rancore, ma per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it