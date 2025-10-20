L’esperienza di Arezzo Casa all’assemblea generale di Eurhonet

, la rete europea di operatori dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. L’appuntamento, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Bari, offrirà un’occasione di condivisione di buone pratiche, esperienze e modelli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arezzo Città del Natale si prepara per la sua decima edizione: dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che offre ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica sul tema “Il Natale delle Arti”, dove arte - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, donna trovata morta in casa. Il corpo era lì da tempo, forse da mesi - Insieme a lei c’era il gatto, morto probabilmente di stenti Arezzo, 31 agosto 2024 – Una donna di 92 anni è stata trovata morta all’interno del ... Riporta lanazione.it

Mamma morta in casa ad Arezzo da mesi e lei in vacanza: “L’ha nascosta per riscuotere la pensione” - Non più abbandono di incapace ma i ben più gravi reati di occultamento di cadavere e truffa, sono le accuse che la Procura di Arezzo contesta alla 60enne che nell'estate scorsa venne rintracciata in ... Secondo fanpage.it

Arezzo, donna anziana trovata morta in casa da un mese, la figlia è sparita - La mamma di 92 anni ritrovata senza vita nel letto, ad almeno un mese (forse più) dalla morte, naturale o violenta che fosse, la figlia di 60 che viveva con lei sparita, irrintracciabile, col ... corrierefiorentino.corriere.it scrive