Marco Liorni è pronto per riprendere le redini de L’Eredità. Il game show di Rai 1 riapre i battenti per animare il Preserale degli italiani tra curiosità, cultura e, ovviamente, la tanto amata Ghigliottina. Un appuntamento ormai storico, capace di coinvolgere intere famiglie, appassionati di giochi a premi e chi, semplicemente, vuole concedersi qualche minuto di leggerezza dopo una giornata intensa. Tra le novità di quest’anno, i concorrenti dovranno anche misurarsi con un gioco tutto nuovo: ecco cosa dobbiamo aspettarci. “L’Eredità”, torna il game show con Marco Liorni. In un periodo in cui i giochi a premi si fanno concorrenza e spesso, in proporzione, macinano più ascolti dei programmi in prima serata, non poteva mancare la nuova stagione de L’Eredità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità, torna il game show con Marco Liorni: “C’è un nuovo gioco”