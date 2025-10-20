L’eredità del partigiano Gasiani finanzierà i viaggi della Memoria | È la nostra risposta alla ministra Roccella

“Con l’eredità che ci ha lasciato il partigiano Armando Gasiani finanzieremo viaggi studio per le scolaresche nei campi di concentramento e sterminio. E che nessuno si permetta di chiamarle gite”. A parlarci è la presidente dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi che in questi giorni ha annunciato che l’ex deportato a Mauthausen, morto nel 2021, ha donato oltre cento mila euro all’associazione bolognese, di cui ha fatto parte dal 1945. Una sorpresa per Cocchi che è stata vicina ad Armando fino agli ultimi giorni della sua esistenza, trascorsa alla casa di riposo di Crespellano dove fino alla fine in tanti andavano ad incontrarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

