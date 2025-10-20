L' Eredità chi sono le Professoresse che affiancano Marco Liorni
Marco Liorni torna al timone dell'Eredità da lunedì 20 ottobre 2025. Dopo la consueta pausa estiva che ha lasciato spazio a Reazione a Catena, il game show del preserale di Rai 1 riprende lo spazio precedente il Tg1 con i consueti giochi e la compagnia del conduttore insieme alle Professoresse. 🔗 Leggi su Today.it
