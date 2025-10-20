L’era della Juventus è finita nessuno vuole capirlo Elkann sceglie dirigenti di basso profilo Damascelli

Tony Damascelli sul Giornale scrive anche di Juventus. Ecco l’estratto relativo ai bianconeri dopo la sconfitta a Como: Ecco Tudor non è il solo colpevole, non lo sono nemmeno totalmente i suoi giocatori, è invece evidente la bassa qualità dei dirigenti scelti da Elkann, personaggi di margine, senza peso all’interno dello spogliatoio, Damien Comolli si porta sempre appresso in tribuna la moglie (mai accaduto in precedenza nella storia dei vertici juventini), il francese è però assente nel momento critico, quando è doveroso esporsi per tenere compatto il gruppo, a Como in particolare, ma ciò è in linea con l’ignoranza, di cultura calcistica e bianconera intendo, del dopo Agnelli, Gianni e Umberto e, in parte Andrea prima del suo crollo; chi sogna Del Piero, Platini o Chiellini presidente, ignora che a Elkann certe figure farebbero ombra, restano fantasie di tifosi e cronisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

