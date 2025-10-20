L’Enigma del Desiderio di Paolino Cantalupo | un thriller tra psiche potere e geopolitica
di Claudio Panarella* Con L’Enigma del Desiderio, lo psichiatra Paolino Cantalupo firma un romanzo che si muove tra psiche, potere e passioni, fondendo l’indagine interiore con l’azione da spy story. Lo sguardo dello psichiatra e la penna del narratore si intrecciano per dare vita a un thriller psicologico e geopolitico, denso di tensione e di umanità. Il romanzo è caratterizzato da una trama che spazia dallo spionaggio internazionale a cattivi memorabili, fino a un protagonista intrigante che, da bravo psichiatra, usa abilità deduttive per sventare piani malvagi e trovare soluzioni. Collega la vita politica dei Paesi – ricca di imbrogli, truffe, raggiri e macchinazioni tipici di un giallo internazionale – con uno scenario geopolitico straordinariamente attuale e con una complessa vicenda d’amore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
L'enigma del desiderio, il nuovo libro di Paolino Cantalupo presentato al Suor Orsola Benincasa - Sarà presentato domani, mercoledì 16 aprile, ore 10, presso la Biblioteca Pagliara, Università Suor Orsola Benincasa (via Suor Orsola, 10, Napoli) L'Enigma del desiderio, Castelvecchi editore
Due fratelli, un delitto, l'amore: il romanzo di Paolino Cantalupo (che diventa psicoanalisi) - È inutile girarci intorno, è bene dirlo subito: il romanzo di Paolino Cantalupo, L'enigma del desiderio (Castelvecchi), è una lunga seduta terapeutica.
L'enigma del desiderio, il nuovo libro di Paolino Cantalupo presentato al Suor Orsola Benincasa - Ambientato a New York, L'enigma del desiderio, è un romanzo per capire la geopolitica contemporanea, una spy story che svela le trame occulte della finanza mondiale e l'operato dei servizi segreti