L’Enigma del Desiderio di Paolino Cantalupo | un thriller tra psiche potere e geopolitica

di Claudio Panarella* Con L'Enigma del Desiderio, lo psichiatra Paolino Cantalupo firma un romanzo che si muove tra psiche, potere e passioni, fondendo l'indagine interiore con l'azione da spy story. Lo sguardo dello psichiatra e la penna del narratore si intrecciano per dare vita a un thriller psicologico e geopolitico, denso di tensione e di umanità. Il romanzo è caratterizzato da una trama che spazia dallo spionaggio internazionale a cattivi memorabili, fino a un protagonista intrigante che, da bravo psichiatra, usa abilità deduttive per sventare piani malvagi e trovare soluzioni. Collega la vita politica dei Paesi – ricca di imbrogli, truffe, raggiri e macchinazioni tipici di un giallo internazionale – con uno scenario geopolitico straordinariamente attuale e con una complessa vicenda d'amore.