Lemmon e Swan due comete sono visibili a occhio nudo nel cielo d' autunno | quando vederle

Doppio spettacolo nel cielo d'autunno grazie al passaggio di due comete, Lemmon che è pronta a dare il meglio di sé, ormai nel cielo serale, subito dopo il tramonto e Swan. La cometa Lemmon è stata scoperta lo scorso 3 gennaio nell’ambito del programma di ricerca di asteroidi near-Earth condotto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

