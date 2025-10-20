L’emergenza si chiama ‘ mancanza di manodopera specializzata ’ ed è arrivata a minacciare la stessa sopravvivenza delle imprese artigiane, nel Cesenate così come in regione, nonché sull’intero territorio nazionale. Le transizioni ‘green’ e ‘digital’, ormai intraprese, non hanno fatto altro che esacerbare il fabbisogno di collaboratori specializzati, tutt’altro che facili da reperire. È il grido d’allarme lanciato, nei giorni scorsi, dal gruppo di presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri), che ha parlato di un ‘artigianato vivo più che mai, ma in fase di forte trasformazione’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’emergenza Aziende senza manodopera