L’emergenza Aziende senza manodopera
L’emergenza si chiama ‘ mancanza di manodopera specializzata ’ ed è arrivata a minacciare la stessa sopravvivenza delle imprese artigiane, nel Cesenate così come in regione, nonché sull’intero territorio nazionale. Le transizioni ‘green’ e ‘digital’, ormai intraprese, non hanno fatto altro che esacerbare il fabbisogno di collaboratori specializzati, tutt’altro che facili da reperire. È il grido d’allarme lanciato, nei giorni scorsi, dal gruppo di presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri), che ha parlato di un ‘artigianato vivo più che mai, ma in fase di forte trasformazione’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da oggi fino a domenica, al Centro Fiera Montichiari è tempo di @rREAS Salone Internazionale dell'Emergenza , la fiera leader in Italia per il settore emergenza. Nell'edizione 2005 cresce la partecipazione di enti, aziende e associazioni da tutto il mondo: 3 - facebook.com Vai su Facebook
L’emergenza Aziende senza manodopera - L’allarme di Confartigianato: "Il 60% delle piccole e medie imprese artigiane non riesce a trovare personale specializzato" ... Segnala msn.com