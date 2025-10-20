Legge di Bilancio 2026 | meno tasse più welfare ma la coperta è corta | la spesa pubblica va ripensata per difficoltà croniche all' italiana

La Legge di Bilancio 2026 si presenta come un testo complesso e ambizioso, strutturato su due pilastri fondamentali: da un lato la riduzione della pressione fiscale, dall’altro il sostegno economico a famiglie, imprese e sanità La Legge di Bilancio 2026 si presenta come un testo complesso e a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Legge di Bilancio 2026: meno tasse, più welfare, ma la coperta è corta: la spesa pubblica va ripensata per difficoltà croniche all'italiana

Contenuti che potrebbero interessarti

Bagarre in diretta sulla legge di bilancio 2026 tra la senatrice del M5s, il deputato di Fdi e il condirettore di Libero - facebook.com Vai su Facebook

Il disegno della legge di bilancio prevede nuovi incentivi per gli investimenti delle imprese: attesa per il piano del @mimit_gov. Novità anche sulle pensioni mentre @Istat conferma calo delle nascite, pur con eccezioni. Ascolta la puntata: https://tinyurl.com/ekjc - X Vai su X

Manovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (bozza in PDF) - Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Riporta leggioggi.it

Legge di Bilancio 2026, ecco il testo (pdf). Tutte le novità su bonus, pensioni e non solo - Vediamo cosa cambia nel 2026 con la Legge di Bilancio in base alle norme contenute nella prima bozza del testo. Lo riporta money.it

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità su tasse, bonus e imprese - La Legge di Bilancio 2026 stanzia risorse per famiglie, fisco, imprese e sanità, conferma il bonus ristrutturazione e avvia una nuova pace fiscale, mantenendo gli equilibri sui conti pubblici. Segnala edilizia.com