Legge di bilancio 2026 FLC CGIL | ' Zero fondi per gli stipendi scuola'

La Legge di bilancio 2026 delude il comparto Istruzione e Ricerca. Secondo la FLC CGIL, non emergono novità per l'aumento degli stipendi né per il rinnovo del contratto. Il sindacato parla di "déjà vu", denunciando l'esclusione dei lavoratori pubblici dalle misure per il settore privato. Si profila un'emergenza salariale per il personale di scuola e università.Un divario tra pubblico e privatoSecondo la nota diffusa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), la manovra presentata dal Governo ripropone uno schema già visto, definito un "déjà vu". Le aspettative di miglioramento per il settore pubblico si scontrano, ancora una volta, con la realtà di misure giudicate insufficienti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

