Legge di Bilancio 2026 FLC CGIL | Nessuna risorsa per gli stipendi nella scuola e nella ricerca Il 25 ottobre si scende in piazza
Dalla Legge di Bilancio 2026 non arriva alcuna risposta per il personale della scuola, dell’università, della ricerca e dell’Afam. A denunciarlo è la FLC CGIL, che in una nota critica duramente le scelte del Governo, definendo “insufficienti” le misure annunciate e totalmente assente ogni riferimento al rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
