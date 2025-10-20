Legambiente promuove Forlì è tra le dieci città più green d’Italia Il cambio di passo sta dando i suoi frutti

20 ott 2025

Forlì sempre più green e amica dell'ambiente. La trentaduesima edizione del rapporto ‘Ecosistema urbano’ di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione editoriale con il Sole 24 Ore, nel fotografare le performance ambientali di 106 Comuni capoluogo su dati del 2024, posiziona la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

