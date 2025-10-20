Legalità fiscale in classe | risorse per insegnanti sul portale TAXEDU

Sul portale TAXEDU, promosso dalla Commissione Europea, è disponibile un’area pensata specificamente per chi insegna. Si tratta dell’“Angolo dell’insegnante”, uno spazio in cui docenti della scuola primaria e secondaria possono trovare strumenti utili per affrontare in aula il tema della legalità fiscale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.thereportzone.it/?p=45026 Studenti a lezione di legalità con i Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Pace fiscale, verso l'aliquota al 15%: ecco cosa succederà, il governo a caccia di risorse - Il governo è a caccia di risorse per finanziare la spesa pubblica e in particolare tutte le misure economiche in scadenza quest'anno, a partire dal taglio del cuneo fiscale e dell'Irpef. Lo riporta ilmessaggero.it

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: il decreto Fiscale incrementa le risorse - 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali: il ... Riporta ipsoa.it

Riforma fiscale, proroga ad agosto 2026: più tempo per l’attuazione, servono risorse - La Camera ha dato l’ok al decreto che rinvia i tempi per l’attuazione della legge delega. Lo riporta msn.com