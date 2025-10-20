Lega Vannacci non va al consiglio federale che discute del flop delle Regionali in Toscana | Sono al Parlamento Ue
Un consiglio federale per analizzare il brutto risultato alle elezioni regionali, a partire dalla sconfitta in Toscana dove la Lega è passata in cinque anni dal 22 al 4%. Eppure, dopo giorni di proteste da parte della fronda del Nord contro la “vannaccizzazione” del partito, il protagonista più atteso non ci sarà: il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che è stato anche responsabile della campagna elettorale in Toscana, martedì non parteciperà al consiglio federale convocato da Matteo Salvini in via Bellerio, a Milano. “Sono a Strasburgo, in plenaria”, conferma la sua assenza al Fatto. L’agenda del Parlamento Europeo prevede la discussione su un tema importante: l’accordo di pace appena raggiunto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
