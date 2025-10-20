Left-Handed Girl | recensione del film di Shih-Ching Tsou – #RoFF20
Produttrice di lungo corso per Sean Baker ( Anora, U n sogno chiamato Florida ) e co-regista di Take Out, Shih-Ching Tsou firma con Left-Handed Girl il suo primo lungometraggio da sola, pur restando in dialogo strettissimo con il sodale: Baker co-scrive e soprattutto monta, imprimendo quel ritmo spinto che conosciamo. Il risultato è un film che porta addosso i tratti “familiari” (sguardo sugli invisibili, precarietà luminosa, bambini come bussola morale) ma che prova a prendersi uno spazio personale, più legato a memorie, cultura e dinamiche di genere del contesto taiwanese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
