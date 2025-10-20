L’Effetto Domino | Come un Interruzione di AWS Ha Bloccato Mezzo Internet
Oggi, 20 Ottobre 2025, il mondo digitale ha ricevuto un duro promemoria della sua fragilità. A partire dalle prime ore del mattino (ora italiana), un importante collasso infrastrutturale di Amazon Web Services (AWS) ha scatenato un’ondata di disagi in tutto il globo, rendendo evidente quanto l’ecosistema internet moderno dipenda da un numero ristretto di provider cloud. Migliaia di aziende, dai colossi dei videogiochi alle realtà della ristorazione veloce, si sono trovate con i propri servizi offline, inaccessibili o estremamente instabili. Cosa è Successo Esattamente?. AWS, il più grande provider di servizi cloud al mondo, ha sperimentato un’interruzione significativa in una delle sue regioni più critiche, US-EAST-1, situata in Virginia del Nord. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
