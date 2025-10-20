Leclerc spiega l'inutile duello fratricida con Hamilton nel GP degli Stati Uniti | Non ho rimorsi

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc spiega l'origine e il senso del duello con Lewis Hamilton che ha infiammato il box Ferrari nel GP Stati Uniti della Formula 1 2025. Un corpo a corpo inutile ai fini della gara ma che non lascia rimpianti al monegasco: “Ho fatto la mia gara, non ho rimorsi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

