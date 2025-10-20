Leclerc | Inizio difficile ma bel recupero Verstappen | Sì ora posso vincere il Mondiale

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soddisfazione di Vasseur per il podio della Ferrari: "Sono fiero del team per la reazione". Vigna: "La squadra ha dimostrato che possiamo fare risultati notevoli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Inizio difficile ma bel recupero". Verstappen: "Sì, ora posso vincere il Mondiale"

Leclerc: "Inizio difficile ma bel recupero". Verstappen: "Sì, ora posso vincere il Mondiale" - La soddisfazione di Vasseur per il podio della Ferrari: "Sono fiero del team per la reazione".

Leclerc dopo il GP Austin: "Bel recupero in questo weekend, podio importante". VIDEO - Charles Leclerc riporta la Ferrari sul podio ad Austin: "Ero un po' preoccupato all'inizio per le gomme Soft, ho visto che ero l'unico all'inizio.

F1, Charles Leclerc: "Preoccupato di non vedere nessuno con le soft all'inizio, sono contento" - Il pilota monegasco ha infatti conquistato la terza posizione in occasione del GP delle Americhe

