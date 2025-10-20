Lecco tra povertà e salari erosi | Serve la detassazione
Quella di Lecco è una provincia in cui la fragilità economica è concreta. Nel 2024, il 29,85% delle dichiarazioni ISEE – 12.177 famiglie – si collocava sotto i 12.000 euro. Famiglie che faticano a guardare avanti, a pianificare la vita, a sentirsi al sicuro. Non è un dato isolato: la Lombardia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Provincia Unica TV. . É di nuovo allarme sicurezza sui bus sostitutivi dei treni sulla tratta Sondrio-Lecco nei fine settimana. A denunciarli il sindacato Fit Cisl di Sondrio, e domenica mattina è spuntato anche un coltello. - facebook.com Vai su Facebook
Como tra povertà e salari erosi, il sindacato: “Fragilità economica concreta” - "Fragilità economica concreta" , "costo della vita che rende complicato entrare in un'agenzia immobiliare" e ancora erosione del potere d'acquisto ... Come scrive espansionetv.it