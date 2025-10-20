Lecco sale nella classifica Ecosistema urbano | luci e ombre sul percorso green della città

Lecco cambia passo nell’Ecosistema urbano, ma la città è chiamata a nuove prove per diventare davvero sostenibile. Il capoluogo guidato dall'amministrazione Gattinoni guadagna tredici posizioni nell’Ecosistema urbano 2025, la storica classifica annuale realizzata da Legambiente e Ambiente Italia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

