Leao show a San Siro | doppietta e primo posto in classifica per il Milan

Vince e sorride il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri vincono tra le mura di San Siro per 2-1 contro la Fiorentina di Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao show a San Siro: doppietta e primo posto in classifica per il Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

CRESCITA MENTALE! La rimonta sulla Fiorentina è il simbolo del nuovo Milan-GRUPPO di Allegri. LEÃO SHOW: Doppietta e rinascita personale per Rafa, a segno dopo 513 giorni a San Siro! Un vero leader. #Milan #Leao #Allegri #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

I voti di #MilanFiorentina al #Fantacalcio: la scelta su Piccoli! #Leao show, Modric come Gosens, flop Maignan - X Vai su X

La rimonta di San Siro. Il CorSport: "Leao on fire, Pioli ultimo" - Rafael Leao si è preso il Milan sulle spalle ed è diventato "On Fire", quello che per 5 stagioni è stato invece l'allenatore che sedeva sulla ... Lo riporta milannews.it

Leao, così non va bene! A San Siro un record negativo da ribaltare in casa Milan. La situazione - La situazione attuale Il momento è delicato, le assenze pesano, ma per Leao Milan rappresenta più di una semplice combinazione d ... Da calcionews24.com

Leao e un tabù da sfatare: non segna a San Siro in campionato da quasi 17 mesi - Dopo un avvio di stagione a rilento per via (anche) dell'infortunio al soleo che l'ha tenuto lontano dai campi ... Secondo milannews.it