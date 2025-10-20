Leao questa è la strada giusta | deve parlare solo il campo Prova da leader del Milan
Milan, Rafael Leao è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione dell'attaccante rossonero.
Il Milan batte la Fiorentina e torna in vetta. Una vittoria sporca, sofferta, ma piena di identità: Leao decisivo, Allegri lucido, squadra compatta nonostante gli infortuni. È questa la strada giusta.
Saelemaekers (via DAZN):?"Dopo la partita contro la Juventus abbiamo detto una cosa a Leao. Può fare ancora di più, ha un talento incredibile. Scudetto? Contenti dei tre punti conquistati, ma sappiamo bene che la strada è ancora lunga".
Coppa Italia, Allegri verso il Lecce: "Lo valuteremo in vista del Napoli" - Il Milan con le vittorie contro Lecce, Bologna e Udinese sembra aver trovato la strada giusta dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro la Cremonese, tuttavia un passaggio fondamentale per ...