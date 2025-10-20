Leader mondiali sul palcoscenico | FirenzeOnStage porta al Niccolini Kim Campbell e Michelle Bachelet

Sabato 25 ottobre 2025 alle 20.30, il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà “Leader mondiali sul palcoscenico”, una conversazione dal vivo con alcune delle personalità più influenti del panorama politico mondiale.L’evento, promosso dal Club de Madrid e dal Council of Women World Leaders, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nella campagna della Ong, i leader mondiali annaspano in acqua come migranti naufraghi, con un giubbotto salvagente e la scritta: "Salveremmo anche te" - facebook.com Vai su Facebook

AGRITECH Ieri a Torino oltre 50 aziende all’incontro con esperti e leader mondiali per scoprire come competenze componentistica piemontese—sensori,motori ibridi,sistemi elettronici,software integrati—aprano nuove opportunità di business nel settore agric - X Vai su X

'Leader mondiali sul palcoscenico': FirenzeOnStage porta al Niccolini Kim Campbell e Michelle Bachelet - 30, il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà “Leader mondiali sul palcoscenico”, una conversazione dal vivo con alcune delle ... Segnala gonews.it

Video. Astana ospita l'ottavo Congresso dei leader religiosi mondiali con appelli alla pace e al dialogo - Astana ha accolto i leader delle principali religioni del mondo per l'ottavo Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, un forum di alto livello in cui gli appelli alla pace, al ... Riporta it.euronews.com