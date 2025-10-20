Le tifoserie violente del basket | i precedenti scontri tra ultras
La morte dell’autista del pullman dei tifosi di Pistoia non è un caso isolato tra agguati ai bus e aggressioni tra tifosi fuori dai palazzetti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
LE PAROLE DEL SINDACO: «È la terza volta, in questo inizio di campionato, che tifoserie ospiti vengono lasciate libere di muoversi in città, e questo non può essere tollerato», accusa Conti sottolineando che «in queste ore tanti cittadini mi hanno scritto e invi
Bruttissime immagini a poche ore da Napoli-Sporting Nel pomeriggio, si sono verificati violenti scontri tra frange violente del tifo delle due squadre tra le vie del centro della città Tanta paura per i residenti, che si sono trovati nel mezzo del conflitto tra tavoli