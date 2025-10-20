Le strutture sanitarie stanno aprendo ma la carenza medici ci sta mettendo in difficoltà

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, alla cerimonia d’apertura del cantiere per il nuovo ospedale di comunità di Pomigliano d’Arco ha lanciato l’allarme sulla carenza di personale medico e infermieristico, sottolineando che "circa il 70% degli ingressi ai pronto soccorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Puglia. Accreditamenti strutture sanitarie. Sì del Consiglio alle nuove norme - Introdotto il requisito di “assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva”. Secondo quotidianosanita.it

strutture sanitarie stanno aprendoEventi artistici in ospedali per una sanità più accogliente - Interventi artistici e culturali, come mostre, installazioni, laboratori, musica, letture, attività didattiche e concorsi, in ospedali, ambulatori, farmacie e altre strutture sanitarie della provincia ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strutture Sanitarie Stanno Aprendo