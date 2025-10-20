Dalle palestre alle strade delle grandi capitali mondiali della moda: è questo l’interminabile tragitto che le sneakers, dal basso delle loro suole silenziose ed ergonomiche, hanno percorso. Un passo alla volta. In fin dei conti, chi ha stabilito che queste fossero irreversibilmente incasellate in quella varietà di abbigliamento etichettabile solo come sportiva? Nell’era della fluidità, sempre più tesa alla totale libertà d’espressione, ciò fa parte di tutti quei concetti da ritenersi ormai obsoleti, così le scarpe da ginnastica dell’autunno-inverno 20252026 non ci stanno più. Colorate, versatili ma soprattutto ad alto tasso di glamour, le sneakers da donna stanno ora provando a dominare il panorama delle calzature di stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le sneakers più cool dell’autunno-inverno 2025/26 sono qui: 5 modelli da avere