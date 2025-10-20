Le sfide e le nuove frontiere della carità l' incontro con il cardinale Zuppi

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre, alle 20.30, nella Concattedrale di Bertinoro, si terrà un incontro pubblico sul tema “Le nuove frontiere della carità. Dalla Casa della Carità alla casa della pace”. Dialogheranno sul tema, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Nuove frontiere su diabete e malattie metaboliche, esperti a confronto - Domani a partire dalle 9 nella sede del Centro Congressi della Scuola Imt Alti Studi di Lucca è in programma il congresso regionale dell’Associazione Medici Diabetologi (Amd) dal titolo “Oltre le ... Come scrive lanazione.it

Le nuove frontiere investigative al congresso Federpol - La cybersicurity e l'intelligenza artificiale, tra tutela della privacy e nuove frontiere investigative, è il tema del 68esimo congresso nazionale della Federpol, La Federazione Italiana degli ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sfide Nuove Frontiere Carit224