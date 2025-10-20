Le sfide e le nuove frontiere della carità l' incontro con il cardinale Zuppi

Giovedì 23 ottobre, alle 20.30, nella Concattedrale di Bertinoro, si terrà un incontro pubblico sul tema “Le nuove frontiere della carità. Dalla Casa della Carità alla casa della pace”. Dialogheranno sul tema, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

