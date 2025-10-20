Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre | la rassegna stampa
I più recenti sviluppi della guerra in Medioriente trovano largo spazio nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con la tregua a Gaza "appesa ad un filo" dopo le ultime accuse di Israele ad Hamas ed i raid su Rafah. Spazio poi per le parole di Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina" e per lo choc in Francia dopo il furto al Louvre. Focus sui sassi lanciati contro il bus dei tifosi del Pistoia basket e sulla morte dell'autista e sui risultati della serie A. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Edicola 19 Ottobre – Le prime pagine dei quotidiani nazionali | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #rassegna #tg24news - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 - X Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 20 ottobre - Il ritorno della Serie A con il Milan nuova capolista solitaria uno dei temi principali sulle prime pagine dei quotidiani nostrani in edicola quest'oggi,. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 20 ottobre 2025 - L'articolo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 20 ottobre 2025 proviene da Lazionews. Secondo msn.com
Le prime pagine sportive nazionali – 19 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Lo riporta lazionews24.com