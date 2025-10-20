Le previsioni meteo di oggi 20 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3392m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
