Le previsioni meteo di oggi 20 ottobre ad Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3392m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it