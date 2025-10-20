Le partite pilotate nel tennis grazie ai giocatori corrotti scattano gli arresti | i tornei giocati anche in Italia dalle scommesse almeno 800 mila euro

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inchiesta internazionale partita dalla Francia ha portato alla luce un sistema di match truccati nel tennis professionistico che avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. La procura di Marsiglia ha annunciato lunedì 20 ottobre di aver arrestato cinque persone solo in Francia, mentre altre nove sono state fermate tra Bulgaria, Spagna e Romania. I francesi arrestati, di età compresa tra i 23 e i 29 anni, sono accusati di aver avuto un ruolo attivo dietro decine di partite truccate tra il 2018 e il 2024, per lo più in tornei Challenger o Future, anche in Italia. I 40 tornei con le partite truccate. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

partite pilotate tennis grazieLe partite pilotate nel tennis grazie ai giocatori corrotti, scattano gli arresti: i tornei giocati anche in Italia, dalle scommesse almeno 800 mila euro - Le ombre sui tornei truccati e gli ex tennisti coinvolti nel blitz ... Lo riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Partite Pilotate Tennis Grazie