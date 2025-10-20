Secondo ko di fila fuori casa per la Maceratese che esce sconfitta sul campo del Savini di Notaresco. Nel dopo gara il tecnico biancorosso Matteo Possanzini ha commentato la partita e la prestazione dei suuoi giocatori. " È stata una partita molto equilibrata – ha sottolineato mister Possanzini – in cui da un rimpallo, un contrasto o una palla inattiva sarebbe nato l’episodio che avrebbe sbloccato la partita. È stato bravo Gagliardini sul rigore parato. Abbiamo preso sull’1 a 0 su una punizione battuta velocemente dove non siamo stati svegli a difendere bene la porta. Poi abbiamo subito il raddoppio su una transizione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole di mister Possanzini. "Non ho preparato abbastanza la squadra. E nella ripresa il nervosismo è stato alto»