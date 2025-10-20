Le parole di mister Possanzini Non ho preparato abbastanza la squadra E nella ripresa il nervosismo è stato alto
Secondo ko di fila fuori casa per la Maceratese che esce sconfitta sul campo del Savini di Notaresco. Nel dopo gara il tecnico biancorosso Matteo Possanzini ha commentato la partita e la prestazione dei suuoi giocatori. " È stata una partita molto equilibrata – ha sottolineato mister Possanzini – in cui da un rimpallo, un contrasto o una palla inattiva sarebbe nato l’episodio che avrebbe sbloccato la partita. È stato bravo Gagliardini sul rigore parato. Abbiamo preso sull’1 a 0 su una punizione battuta velocemente dove non siamo stati svegli a difendere bene la porta. Poi abbiamo subito il raddoppio su una transizione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
