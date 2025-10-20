Le pagelle Piastri ha perso la magia e ora si difende Sainz un errore non da lui Riscatto Vasseur

10 VERSTAPPEN. Si riappropria delle sane, antiche abitudini: cioè corre da solo, assecondato da una Red Bull che nelle sue mani è un gioiellino. In Texas Super Max ha fatto l'en plein: due pole, ha vinto la Sprint, ha dominato il Gran Premio. Quattro gare fa aveva un ritardo in classifica superiore ai cento punti. Andate a dare un'occhiata alla classifica adesso. 9 LECLERC. Tostissimo, sin dalla partenza. Non si lascia intimidire dalla McLaren, governa le situazioni con il piglio del condottiero e per lui è stato bello ritrovarsi tra i protagonisti di un Gp dopo tante domeniche malinconicamente spese nell'anonimato.

