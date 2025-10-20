Le pagelle Michielan una certezza Zanoni valore aggiunto Lucas riscatta l’errore sottoporta con l’assist decisivo
MICHIELAN 7 Determinante con l’uscita bassa, ormai divenuta specialità della casa, quando ferma Bocci lanciato a rete tutto solo. Attento anche con le mani su Belli per rimediare a una disattenzione dei compagni. CONTI 6 Dalla sua parte il Sansepolcro tenta qualche sortita. Per questo è meno propositivo di altre occasioni. SOMMA 6 Giallo evitabile e un paio di sbavature che potevano costare caro. È però determinante nella sua capacità di far partire l’azione da dietro. ZANONI 7 Uno dei migliori in campo. Centrocampista aggiunto, bravo a inserirsi anche grazie a un mancino molto educato. BARBERA 6,5 Rispolverato davanti alla difesa gioca una gara senza fronzoli contro la folta mediana di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
