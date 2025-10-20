GIACOMEL 6. Voto di stima per l’unica parata, non difficile, sul tiro di Stanzani nel finale. IGLIO 6. Primo tempo più "bloccato" per ordini di scuderia, visto il rombo iniziale degli avversari, prestissimo diventato un 4-2-3-1. Nella ripresa è stato più libero di prendere iniziative. DALL’ARA 6. Pomeriggio tranquillo, di quelli da sigaretta in bocca per uno come lui. MAMBELLI 6. Dopo le difficoltà incontrate col Ronco, torna a esibirsi ai suoi livelli e spesso si sgancia anche. MAZZALI 7. Gioca una buonissima partita, e per un tempo sono lui e Senigagliesi a dar fastidio all’Osteria. Nella ripresa poi si scioglie del tutto e dilaga a sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Mazzali dilaga sulla fascia, Gaetani grande opportunista