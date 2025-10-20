le pagelle maldonado non alza i giri della manovra gennari convince russo impreciso

GIULIANI 5,5 Mai chiamato in causa fino allo 0-1, sulla rete di Galli dà l’impressione di tuffarsi in leggero ritardo. COSTA PISANI 6,5 Dimostra personalità. GENNARI 6,5 Stravince il duello con Arrondini. BERTOLO 6,5 Dopo alcune gare di stop torna in campo con la giusta cattiveria agonistica (dal 38’ st ACCARDI SV ). KHARMOUD 7 Abbina una prestazione di sostanza alla perfetta incornata che vale il pareggio. ALLUCI 6 Il numero otto è il migliore in mediana (dal 36’ st ROSSI SV ). MALDONADO 5,5 Non riesce ad alzare i giri del motore della squadra (dal 21’ st BIAGI 5,5 Non sta ancora bene e si vede). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

