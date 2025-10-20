FERNANDEZ 10. Si prende il Gp al semaforo verde e non lo molla. Spinge a testa bassa come un matto e non sbaglia niente. Complimenti. BEZZECCHI 10. Chiude terzo ma è come se avesse vinto. Gara a handicap per i due giri di penalità da scontare dopo il botto in Indonesia e rimonta spettacolare con due sorpassi da applausi (Acosta e Alex Marquez). DI GIANNANTONIO 9. (nella foto) E’ l’unico che fa sorridere Ducati e lo fa con una prestazione da manuale. Rincorsa impossibile (ma per lui possibile) da una griglia di partenza choc. Bravo, bravissimo. A. MARQUEZ 7. Soffre più del previsto. Per diversi (molti) giri era sul podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Phillip Island. Di Giannantonio, un secondo posto da Oscar . Marini continua a crescere sulla sua Honda