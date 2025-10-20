Le pagelle della Serie B | il Monza fa paura 7,5 Bari crollo da 4,5

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottimo voto anche per la Reggiana. Modena, esame Barbera superato. Rivoluzione per Sampdoria e Spezia dopo un inizio di campionato da incubo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: il Monza fa paura, 7,5. Bari, crollo da 4,5

