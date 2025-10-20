Le pagelle Adorni controlla Pohjanpalo e propizia l’1-1
CHICHIZOLA 6,5 Sul gol di Segre non può far nulla, e durante la partita non subisce grandissimi pericoli, a parte un tiro da fuori che neutralizza in angolo. TONOLI sv La sua gara dura pochi minuti, costretto a uscire per una brutta botta al volto in un contrasto aereo con Brunori. (8’ pt Dellavalle 7 Si fa trovare pronto e gioca una gara attenta, nella ripresa partecipa ad una mischia omerica che spaventa non poco i rosanero). ADORNI 7 Piccola sbavatura tra lui e Nieling sul gol subito, ma per il resto tiene a bada un brutto cliente come Pohjanpalo. Da un suo imperioso colpo di testa nasce l’autorete di Bereszynski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
