La pellicola del 39enne Daniele Gangemi, originario di Sarnico, ora in fase di distribuzione, ha trionfato in tre categorie diverse al Festival Folco Quilici di Comacchio, in provincia di Ferrara. Si parla delle diverse tecniche di sopravvivenza degli animali e delle interazioni tra alberi e funghi. Gangemi ne ha curato la regia, la produzione, la sceneggiatura e il montaggio. Le orobie sono una delle perle e dei simboli bergamaschi in Italia e nel mondo. Ogni anno sono numerosi i turisti che si cimentano sui sentieri montani orobici tra la Val Brembana la Val Seriana e la Valtellina. Parliamo di 90 km di vette, attorniate da una cospicua varietà di flora e di fauna che rendono le Alpi Orobie un tesoro naturale unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Le Orobie e i suoi abitanti”: il pluripremiato documentario di Daniele Gangemi