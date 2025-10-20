Le Olimpiadi in tasca arriva l' app dei Giochi invernali Milano-Cortina

20 ott 2025

Milano Cortina 2026 lancia la sua app ufficiale. E le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano ufficialmente negli smartphone di tutto il mondo. È disponibile sugli store digitali l’app ufficiale, sviluppata in collaborazione con Olympic Channel Services: uno strumento per gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

