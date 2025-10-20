Le novità sulle pensioni nella Manovra e l’aiuto per gli over 70 cosa succede a Quota 103 e Opzione Donna | dal 2027 addio al lavoro più tardi
Il testo della Manovra 2026 è ancora una bozza, ma alcune novità sembrerebbero già confermate. La prossima legge di bilancio dovrebbe prorogare per un altro anno sia l’ Ape sociale, l’indennità che “accompagna” chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile che il bonus Maroni, l’incentivo ai lavoratori dipendenti che decidono di prorogare il proprio pensionamento pur avendo i requisiti di età per lasciare il posto. Ci sono anche delle misure cancellate: si tratta di Opzione donna e Quota 103, che non figuravano neanche nella prima bozza del testo di quest’anno. Ma la massima attenzione come sempre va all’ età pensionabile, per il quale è stato disposto un aumento graduale su più anni. 🔗 Leggi su Open.online
